Et wier ee grousse Schratt a sengem Kampf géint d'Steierflucht. Esou huet de fréiere PWC-Mataarbechter a Whistleblower Raphael Halet e Méindeg op eng Decisioun vum europäesche Mënscherechts-Geriichtshaff via déi sozial Medie reagéiert. De Geriichtshaff huet nämlech eng Requête vum Halet géint de Grand-Duché accordéiert.



Den Halet war vun der Lëtzebuerger Justiz zu 1.000 Euro Strof am Kader vum Luxleaks Prozess veruerteelt ginn. Der Lëtzebuerger Justiz reprochéiert de Fransous awer, datt si nëmmen hallef Aarbecht geleescht hätt. Si hätt zwar unerkannt, datt hien am Interet général gehandelt hätt, e wier awer condamnéiert ginn. Dobäi kéim, datt ee wichtegen Zeien, de Marius Kohl net gehéiert gi wier, erkläert de Raphael Halet dem Quotidien. Hie wëll als lanceur d’alerte, also als Whistleblower unerkannt ginn, deen an engem intérêt général gehandelt hätt.

D’Affär dierft awer fréistens Ufank d’nächst Joer behandelt ginn.