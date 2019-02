Am Zesummenhank mam Dikrecher PAG huet d'Cour administrative der Gemeng an dem Inneministère an Uerteeler vum Donneschden 2 x Onrecht an 1 x Recht ginn.

An där Affär, an där Gemeng a Ministère Recht kruten, goung et ëm de Klassement, baussent dem Perimeter, vun engem Terrain um Fouss vum Härebierg. Wéinst der besonnescher Lag vum Terrain hätten d'Gemeng an den Inneministère hir Marge d'appréciation net iwwerschratt, och wann deen Terrain dem ale PAG no am Perimeter loung.

An den zwou aneren Affären, an deene Gemeng a Ministère Onrecht kruten, ass d'Verwaltungsgeriicht dem Avis vum Direkter vum Waasserwirtschaftsamt nokomm. Deen hat festgehalen, dass op de betraffenen Terraine kéint gebaut ginn, woubäi e Bebaue spezielle Konditioune misst ënnerleien, well d'Terrainen an enger potenzieller Iwwerschwemmungszon sinn. Hei hätte Gemeng an Inneministère hir Marge d'appréciation iwwerschratt, andeems si d'Terrainen aus enger bebaubarer Zon an eng net-bebaubar Gréngzon ëmklasséiert haten. Dës Dossiere mussen zréck an de Gemengerot, deen nei ofstëmme muss, op Grond vum dann iwwerschaffte PAG.