An der Affär Luxaviation huet d'Verwaltungsgeriicht dem Europäesche Geriichtshaff 6 Questions préjudicielles mat Ënnerfroe gestallt, wat d'Applizéiere vun ë.a. dem Proportionalitéitsprinzip ugeet. Et geet an där Affär ëm Emissiounsrechter, déi d'Lëtzebuerger Fluchgesellschaft am Kader vum Kyoto-Protokoll bis den 30. Abrëll vum Joer drop un déi zoustänneg Instanzen transferéiere muss.



Luxaviation hat seng Rechter vun 2015 net bis Enn Abrëll 2016 iwwert den informatesche Wee kënne weiderginn, dofir hat d'Entreprise vun der Ëmweltministesch iwwer 640.000 Euro Strof kritt. Am Februar zejoert hat den Tribunal administratif de Recours vun der Firma dogéint als net fondéiert zréckgewisen.



RTL-NEWS vum Mäerz 2018: Sträit mam Carole Dieschbourg - D'Verwaltungsgeriicht weist de Recours vu Luxaviation zréck.