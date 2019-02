An der Stad gouf et e Méindeg de Mëtteg op direkt 3 Plazen Alkoholkontrollen.

© RTL Archivbild

An der Lonkécher Strooss, der Rue du Fossé an op der Gaasperecher Strooss ass kontrolléiert ginn. 175 Chauffere goufe ugehalen. Keen hat ze vill gedronk, och kee Permis gouf agezunn. Et goufen awer 14 Protokoller geschriwwen.