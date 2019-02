200 Säite laangen ORK-Rapport: Reportage vum Maxime Gillen



Zwee Sujeten, déi e bësse méi am Fong diskutéiert goufen, waren déi psychesch Gesondheet vu Kanner an d'Gefore fir Kanner, wa si sech an engem Sportsveräin engagéieren.Nieft kierperlecher Belästegung gëtt et hei och dacks de Risk vu verbalen Abusen oder engem ze staarke Leeschtungsdrock duerch Trainer, Betreier an Elteren.Déi Instanzen, déi de Kanner a sou Fäll kéinten hëllefen, missten allerdéngs nach besser opgestallt a virun allem besser ënnertenee vernetzt ginn, esou déi Verantwortlech vum ORK.D'CSV-Deputéiert Françoise Hetto-Gaasch huet nach ënnerstrach, dass net nëmmen dierft gepléischtert ginn, ma et misst een och kucken, wou d'Ursaache fir psychesch Problemer bei Kanner leien, fir dës schonn am Virfeld kënnen ze verhënneren.An der Sëtzung vun en Dënschdeg de Moie konnt nëmmen een Deel vum Rapport an de Recommandatioune vum ORK beschwat ginn. Dofir gouf festgehalen, dass an enger zweeter Reunioun weider diskutéiert soll ginn.