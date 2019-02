199 Famillje goufen 2018 vun der Fondatioun ënnerstëtzt (12.02.2019) D'Fondatioun Kriibskrank Kanner huet d'lescht Joer 199 Famillen ënnerstëtzt, an deenen e Kand Kriibs oder eng aner rare Krankheet hat.

Si gouf mat 19 neie Fäll confrontéiert an dräi Kanner sinn am Laf vum Joer gestuerwen.

Dat si just e puer Chifferen aus dem Rapport vun der Fondatioun Kriibskrank Kanner, déi et elo schonn 30 Joer gëtt.

Ee vun de grousse Projete fir dëst Joer ass den zweeten nationale Kriibsplang, deen d'Fondatioun hëlleft auszeschaffen an den Ëmbau am Haus zu Stroossen.

Do gëtt den Ament geschafft, fir nach méi professionell an effikass ze hëllefen. Aarbechten, déi iwwregens komplett iwwer Sponsoring an net iwwer Donen bezuelt ginn.

Soulaang ëmgebaut gëtt, muss awer keen am Stëps an am Kaméidi setzen, d'Gemeng Stroossen huet der Fondatioun Kriibskrank Kanner en Haus zur Verfügung gestallt, just vis-à-vis vun der Gemeng.