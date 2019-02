Am Januar 2015 hat e Mann zu Esch seng deemools 48 Joer al Fra an engem Hannerhaff mat 6 Schëss erschoss.

Geriicht/Reportage Eric Ewald



Sou wéi d'Vertriederin vum Parquet général et de leschte Mount am zweete Prozess gefuerdert hat, huet d'Cour d'appel en Dënschdeg am Nomëtten op en Neits liewenslängleche Prisong am Mordprozess géint e Mann gesprach.

Him war virgehäit ginn, am Januar 2015 seng deemools 48 Joer al Ex-Fra virsätzlech ëmbruecht ze hunn.Am Hannerhaff vun engem Haus zu Esch war d'Affer mat 6 Schëss doutgemaach ginn.Zu deem fatalen Incident war et op engem Mëttwoch géint 16.40 Auer komm. De Mann hat seng Fra hannert engem Haus an der Rue du Fossé erschoss a sech dunn duerch d'Bascht gemaach.D'Police, déi kuerz drop op der Plaz war, hat gesinn, wéi den Täter an en Auto geklomm a fortgefuer war. Si ass him nogefuer a kuerz drop ass den Täter mat sengem schwaarze Won um Boulevard Kennedy stoe bliwwen. Do ass deen direkt vun e puer Patrullen ëmstallt ginn.Well den Täter bewaffnet war, gouf de Boulevard Kennedy komplett gespaart. Och d'Gare gouf zougemaach, esou datt d'Passagéier um Belval oder zu Schëffleng hu mussen erausklammen.Géint 19.20 konnten d'Vermëttler vun der Police erreechen, datt de Mann opginn huet. E gouf du verhaft.D'Koppel soll deen Ament scho méi laang getrennt gelieft hunn an an der Woch virun de fatale Schëss wier och offiziell d'Scheedung agereecht ginn.Den Nopere war d'Famill mat hiren dräi Kanner vum Balkan nëmme wéineg bekannt.