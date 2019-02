D'Regierung wëll an den nächste Joren 33 Infrastrukturprojeten, vun Tram bis Busspuren, ëmsetzen. D'Chamber huet do awer och hir Bedenken.

33 nei Infrastrukturprojete déi nächst Jore geplangt (12.02.2019) D'Regierung wëll an den nächste Joren 33 Infrastrukturprojeten, vun Tram bis Busspuren, ëmsetzen. D'Chamber huet do awer och seng Bedenken.

Net manner wéi 33 nei Infrastrukturprojeten, déi d’Regierung am Laf vun de nächste Joren ëmsetze wëll, goufen um Dënschdeg wärend enger Orientéierungsdebatt an der Chamber presentéiert an diskutéiert. Nieft enger Réi Detailfroe ware sech d'Parteien eens iwwert d'Wichtegkeet vun enger Partie vun deene Projeten. Just bei der ADR an de Pirate waren d'Téin méi kritesch.

Extrait Jeff Engelen



Den ADR-Deputéierte Jeff Engelen iwwert d'Projeten, déi den Tram betreffen. Esou ass d'ADR der Meenung, datt den Tram méi Problemer an der Stad schaaft, wéi en der léist. D'Problemer vun de Pendler léist en dann och nach guer net. Dofir soll der ADR no keen Ausbau vum Tram geplangt ginn, éier deen aktuelle realiséiert ass. Dono soll dann eng onofhängeg Etüd d'Vir- an Nodeeler vun enger fester Schinneverbindung beleeën. Dobäi muss awer och gekuckt ginn, a wéi wäit aner Verkéiersmëttel doduerch gehënnert ginn.

Extrait Max Hahn



Dem Max Hahn vun der DP no wier et wichteg, sech besser opzestellen, wat de Kaf vun Terrainen fir Mobilitéitsprojeten ugeet. De Comité d'Acquisition misst an Zukunft vill méi proaktiv schaffen a méi wäitsiichteg plangen. Terraine musse méi fréi kaf a méi séier eng "utilité publique" drop deklaréiert ginn. Déi Terraine mussen op strategesch wichtege Plaze leien. Et kann een och net alles virausgesinn, wat och kee verlaangt. Et soll awer alles gemaach ginn, fir laangfristeg ze denken, fir Situatiounen z'evitéieren, datt Projete jorelaang opgehale ginn, well ee sech mat engem Proprietär net eens gëtt.





Extrait Serge Wilmes



Déi gréissten Oppositiounspartei huet ënnerstrach, datt et eng ganz Partie wichteg Projete wieren an am Beräich vun der Mobilitéit, deen tëscht Gonnereng am Waldhaff ervirgestrach, wou variabel Busspure bäikomme sollen, esou den CSV-Deputéierte Serge Wilmes. Dacks huet een de Problem, datt d'Stroossen net breet genuch sinn, fir op béide Säiten eng Busspur ze maachen. Mat dësem Projet kéint een esou eppes amenagéieren, grad emol fir d'Leit aus dem Oste vum Land. Wann dëse Projet dann awer gemaach ass, solle jo nach anerer nokommen.

Déi iwwer 30 Projete viséieren ënnert anerem de Gesondheetsberäich, d'Schoulen, de Justizberäich esou wéi den Transport a Stroossebau.