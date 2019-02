Wéi soll Wësse vermëttelt ginn? (12.02.2019) Mathé, respektiv Physik mécht ville Schüler d'Liewe net méi einfach.

D'Roll vum Prof wier: falsch Meenungen, Iddien aus der Welt ze schafen. Erklären, iwwerzeegen ... Zum Beispill: de Räiskär huet ëmmer datselwecht Gewiicht. Ob e Mënsch oder eng Seejomes en ophieft. De Prof misst intressant Froen opwerfen. Ma dat kascht Zäit, sou d'Elsbeth Stern. Déi als Däitsch, déi an der Schwäiz lieft, op engem Punkt vum Lëtzebuerger Schoulsystem impressionnéiert ass: wéi d'Kanner mat 3 bis 4 Sproochen opwuessen.Do wier een dann nees beim Stéchwuert: Zäit. Fakt wier: Zu Lëtzebuerg géif et manner Schoul-Stonne fir Naturwëssenschaften, wéi an aneren Europäesche Länner. An Zäiten, wou d'Digital Evolutioun als nei Industriell Revolutioun duergestallt gëtt, stellt sech natierlech d'Fro: Ka sech e Land wéi Lëtzebuerg et leeschten, manner Gewiicht op Fächer wéi Mathematik oder Physik ze leeën? Politik a Schoul wiere gefuerdert. Och Viruerteeler aus der Welt ze schafen: Ze oft, ze fréi géife Schüler um Bord stoe gelooss: Deen do ass gutt an der Mathematik, an deen do kann ech vergiessen. Et wier un der Schoul, de Schüler ze motivéieren.