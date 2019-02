De Staatsrot huet en neie Member: An der Successioun vum Mike Mathias gouf op den 1. Februar de Stater Affekot Yves Wagener an den héije Gremium genannt.

De 55 Joer ale Jurist war op der Zentrums-Lëscht vun déi Gréng a koum an de Chamberwalen op déi drëttleschte Plaz. De Mike Mathias war 5 Joer laang Member am Staatsrot; 2014 hat hien den Albert Hansen ersat.

Nodeem de Mike Mathias op den 1. Februar als Premier Conseiller de Gouvernement am Logementsministère nominéiert gouf, gëtt déi fräi Plaz am Staatsrot vun déi Gréng also duerch den Yves Wagener besat, deen zesumme mat der Maitre Claudine Erpelding eng Etude an der Stad huet.

Den Yves Wagener ass och Administrateur-Secrétaire vun der Asbl Kulturfabrik.