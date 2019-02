Hepatite zu Schëffleng an der Schoul (12.02.2019) Kritik gëtt et vun der Gemeng un der Kommunikatioun vun der Santé.

No engem Fall vun Hepatite A am Zyklus 1 vun der Schoul Albert Wingert zu Schëffleng, kritiséiert den Schëfflenger Gemengepapp Paul Weimerskirch den Informatiounsfloss vun der Santé. Weder déi Responsabel vun der Gemeng, nach d'Eltere vun de Schüler wären adequat iwwer den Tëschefall informéiert ginn, esou de Reproche. D'Sanitärinspektioun vum Gesondheetsministère verweist op standardiséiert Demarchen, déi och an dësem Fall gewëssenhaft agehale gi wären.

Hepatite zu Schëffleng / Reportage Pierre Jans



Hamm, de 6. Februar. D'Sanitärinspektioun vun der Santé kritt e Fall vun Hepatite A gemellt. An zwar zu Schëffleng an der Grondschoul am Zyklus 1, also an deene ganz jonke Klassen. Op Nofro erkläert de Chef vun der Divisioun, den Dr. Pierre Weicherding, als éischt wär duerno, wéi virgesinn, d'Schoulmedezin informéiert ginn, déi och de Buergermeeschter informéiert huet. Dat Ganzt war moies de Fall a mëttes ass een zesummen op d'Plaz gaangen an déi néideg Mesure goufen ënnerholl. D'Schoulpersonal gouf informéiert an et gouf op d'Eltere gewaart, fir och si ze informéieren. Si kruten e Bréif mat, wou drastoung, wat si elo alles ënnerhuele sollten.

De Schëfflenger Gemengepapp Paul Weimerskirch confirméiert a kritiséiert dësen Oflaf. An engem Bréif un déi concernéiert Elteren, deen RTL virläit, reprochéiert de Buergermeeschter der Santé eng ''e bësse schwaach'' Kommunikatioun. Hie wär responsabel fir d'Institutiounen an der Gemeng, ma wär an dësem Fall eréischt spéit an iwwer eng drëtt Persoun informéiert ginn. An Tëschenzäit wären du Mesurë geholl ginn, déi hien als Buergermeeschter refuséiert hätt. De Paul Weimerskirch erkläert, datt d'Botzpersonal informéiert gouf, fir déi Säll ze desinfizéieren. Do huet hien awer nogefrot, ob d'Personal dann och geimpft wier an ob si geschoult wieren, fir mat deene Mëttelen ze schaffen. Dat hätte si misste sinn, waren et awer anscheinend net, esou de Buergermeeschter.

De Pierre Weicherding wiert sech. D'Santé géif all Gemeng recommandéieren, hiert Botzpersonal an déi Formatiounen ze schécken. An der concernéierter Schoul zu Schëffleng géif et een effikasse Plang fir d'Hygiène ginn, lueft de Chef vun der Sanitärinspektioun. Op der Plaz hätt een dem Responsabele fir d'Hygiène geroden, dee Plang ganz strikt ëmzesetzen.

Zwee Deeg nodeems de Fall bekannt gouf, war de Pierre Weicherding am Schëfflenger Gemengerot invitéiert, fir Explikatiounen ze ginn. Hie verséchert, duerch eng Enquête hätt de betraffene Perimeter kënnen agegrenzt ginn. An déi concernéiert goufen an d'Bild gesat. Déi Leit, déi awer net a Kontakt waren, goufen net esou detailléiert informéiert.

De Paul Weimerskirch gëtt sech domat net zefridden. Et misst ee Léieren zéien aus dësem Tëschefall. Wat fir eng Prozedure musse lafen, wéi eng Eltere mussen informéiert ginn a wien ass zum Schluss responsabel, fir e Beräich, dee muss desinfizéieren ginn, freet sech de Schëfflenger Gemengepapp.

An enger parlamentarescher Fro schwätzt den CSV-Deputéierte Marc Spautz, selwer am Schëfflenger Schäfferot, elo vun enger chaotescher Gestioun wärend dem Incident. Hie wëll vum Gesondheetsminister Etienne Schneider wëssen, ob et net sënnvoll wär, de Gemengen eng Standard-Prozedur fir esou Fäll matzedeelen.