De Lëtzebuerger Premier war e Mëttwoch zu Berlin, en Donneschdeg geet et dann op Madrid.

Eng Stonn laang hu se mateneen diskutéiert, de Premier Xavier Bettel an d'Bundeskanzlerin Angela Merkel. Sujete wärend der Aarbechtsvisitt: déi gutt Relatiounen tëscht den Noperen, de Brexit an och déi europäesch Situatioun.





Trotz Brexit dürfen wir die langfristige Gestaltung Europas nicht aus den Augen verlieren. Im Gespräch heute mit der #Bundeskanzlerin habe ich eine sehr positive Grundhaltung für 🇪🇺 und eine große Konkordanz zwischen 🇱🇺 und 🇩🇪 verspürt. pic.twitter.com/lLix0rqfJt — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) February 13, 2019

De Premier Xavier Bettel hat eng Entrevue mam Angela Merkel (13.02.2019) De Premier Xavier Bettel ass um Mëttwoch an Donneschdeg fir zwou Aarbechtsvisitten zu Berlin an zu Madrid.

De Premier Xavier Bettel huet op eng Fro vun engem Journalist gemengt, datt et Punkto Brexit kee Wettbewerb géif ginn, wie wéi vill Betriber ugelackelt krit. Et géif virun allem drëms goen, fir d'Integritéit vum europäesche Bannemaart ze garantéieren.Et wier eng ganz roueg Entrevue gewiescht, sot de Premier nom Rendez-vous mat der Angela Merkel, déi hirersäits ënnerstrach huet, datt et muss zu engem gereegelte Brexit kommen.

Op d'Fro wéi laang d'Bundeskanzlerin dann nach wëlles hätt, am Kanzleramt ze bleiwen, huet d'Angela Merkel gemengt, si géif hir Tache bis 2021 fäerdeg maachen.

Um Donneschdeg geet et fir de Premier Xavier Bettel iwwregens op Madrid, wou hie säi spueneschen Homolog de Pedro Sanchez gesäit.







Kanzlerin #Merkel trifft luxemburgischen PM @Xavier_Bettel: Wir sind uns einig, dass wir alles für einen geregelten Austritt tun wollen. Wir fühlen uns dazu verpflichtet – aber es muss ein redliches Abkommen sein, das der Praxis stand hält. Wir haben noch Arbeit vor uns. #Brexit pic.twitter.com/9E34VsThrB — Steffen Seibert (@RegSprecher) February 13, 2019

Visitt Angela Merkel / Reportage Nadine Gautier (1)



Offizielle Communiqué

Communiqué par: ministère d'État / Ministère d'État

Am 13. Februar 2019 war Premierminister Xavier Bettel zu einem Arbeitsbesuch in Berlin und hatte unter anderem Gespräche mit der Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Xavier Bettel und die deutsche Regierungschefin haben sich unter anderem über die Zukunft der Europäischen Union und den bevorstehenden Austritt Großbritanniens aus der EU, sowie die mögliche Folgen des Brexits für die EU und die Mitgliedstaaten unterhalten.

Xavier Bettel hat darauf hingewiesen, dass es noch nicht zu spät sei eine Lösung für einen geordneten Austritt zu finden und so einen No-Deal zu verhindern. « Mein Land wird alle Anstrengungen unternehmen um einen Deal zu finden. Der Ball liegt zurzeit jedoch klar in London», unterstrich Xavier Bettel und wues darauf hin, dass Luxemburg sich auf alle möglichen Szenarien einstellt.

« Das Austrittsabkommen, das noch immer auf dem Tisch liegt, ist das Resultat langwieriger Verhandlungen. Es ist das bestmögliche Ergebnis um einen geordneten Austritt des Vereinigten Königreichs zu ermöglichen und wurde sowohl von den 27 wie auch von der Britischen Regierung gutgeheißen, inklusive der Back-Stop Regelung. » erinnerte Xavier Bettel.

Der Premierminister fügte hinzu, dass für Luxemburg die Integrität des Binnenmarktes und das « Level Playing Field » von großer Wichtigkeit seien.

« Trotz allen Diskussionen über Brexit oder Migration müssen wir einen klaren Blick betreffend der langfristigen Gestaltung Europas behalten » ermahnte der Premierminister bei der Unterredung mit der Bundeskanzlerin.

« Wenn wir zu 27 gemeinsam mit einer Stimme reden, werden wir in einer von Globalisierung geprägten Weltordnung mehr erreichen, nationale Sonderwege sind Irrwege. » gab Xavier Bettel zu bedenken.



Anschliessend besuchte Xavier Bettel das Fraunhofer-Institut für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik IPK und insbesondere das Berlin Center for Digital Transformation, wo er sich unter anderem mit den Leitern über künstliche Intelligenz, digitale Vernetzung und Automatisierungtechnik ausgetauscht hat.

Am 14. Februar 2019 reist Xavier Bettel für einen zweitägigen Besuch weiter nach Madrid, wo er unter anderem zu einer Audienz von Seiner Majestät König Felipe VI. von Spanien empfangen wird und eine Unterredung mit seinem spanischen Homologen Pedro Sánchez haben wird.