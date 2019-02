An enger Affär vun Infraktiounen zum Déiereschutzgesetz goufen um Stater Geriicht 3 Méint Prisong, dës Kéier mat Sursis, fir e Mann gefrot.

Am Mee war hien nach zu 3 Méint festem Prisong veruerteelt ginn, well hien d'lescht Joer net fir säi Prozess ugetruede war. Dogéint soll et bei der Geldstrof vu 1.500 € a beim Verbuet vun 10 Joer, fir Déieren ze halen, bleiwen, déi virun 9 Méint gesprach gi waren.



De Mann hat Oppositioun géint dat Uerteel gemaach.

Him war virgehäit ginn, sech tëscht Mäerz 2017 a Februar zejoert zu Réimech net uerdentlech ëm seng Hénger bekëmmert ze hunn. Hien hat därer 7. Well si awer schlecht gehale goufen, waren der 3 dovu gestuerwen. D'Uerteel ass fir de 7. Mäerz.