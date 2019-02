© RTL Archivbild

Zejoert sinn ronn 480 Tonnen illegalen Offall opgesammelt ginn. De Stater Schäffe Patrick Goldschmidt betount, datt ee vun allem do fënnt: Wäsch- a Spullmaschinnen an Tëleeën. Et wieren net nëmme vereenzelt Këschte mat Kartrong, et wier alles.



D'Stad Lëtzebuerg huet eng Dose Leit am Service schaffen, déi just fir den illegalen Dreck ewechmaache ginn an déi op 2 Schichte schaffen. E Service, deen ëm 860.000 Euro d'Joer kascht. E Chiffer, deen d’Stad Lëtzebuerg net weider dulde wëll an dofir méi streng virgoe wëll a versicht erauszefannen wien dës Leit sinn, fir se dann ze protokolléieren.





Extrait Patrick Goldschmidt



En anere Chiffer, mat deem Stad Lëtzebuerg onzefridden ass, betrëfft d'Aschreiwunge vun den auslänneschen Awunner vun der Stad Lëtzebuerg fir d'Europawalen. Leschte Samschdeg hat de Biergerzenter dofir extra seng Dieren op, ma nëmmen 113 Leit hu vun där Geleeënheet profitéiert - woubäi 24 dovun sech scho vir déi nächst Gemengewalen ageschriwwen hunn.

A Punkto Problemer vun de Veloh’en an der Stad huet d'Stater Buergermeeschtesch gesot, dass een nach ëmmer net déi Äntwerten a virun allem Gewëssheeten vu JC Decaux hätt, déi ee bréicht. Um City Breakfast huet d’Lydie Polfer ënnerstrach, datt een drop hofft, nach dës Woch méi gewuer ze ginn.