Ë.a. well hie säin Hond net an der Léngt gehalen hat, krut en 80 Joer ale Mann um Stater Geriicht de Prozess gemaach.

Am Mee hat hie säin Jack Russell an engem Park zu Miersch lafe gelooss; den Terrier hat doropshin en anere Mupp, an deem seng Proprietärin, eng Fra vun haut 26 Joer, gebass. Well de Mann am Abrëll 2017 scho wéinst engem ähnleche Virfall zu enger Geldstrof condamnéiert gi wär a keng Léieren aus där Veruerteelung gezunn hätt, huet d'Vertriederin vum Parquet ë.a. zwee Méint Prisong mat Sursis probatoire fir hie gefuerdert.





Geriicht/Reportage Eric Ewald



Dobäi wär eng Oplo déi, fir en Dressurcours fir Hënn ze suivéieren, an eng aner déi, säin Hond an Zukunft an der Léngt ze halen; bei all dat sollt nach eng Geldstrof dobäi kommen. Et wären aner Sanktioune wéi virzejoert néideg, well de Mann sech net bewosst wär, wat fir eng Gefor säin Hond duerstellt, sot d'Vertriederin vum Parquet.

D'Fra, déi zejoert gebass gi war, huet ausgesot, si wär deemools mat 3 Hënn spadséiere gaangen, wéi op eemol e wäissen Hond, deen net an der Léngt war, op si duergelaf komm an op ee vun hiren Hënn gespronge wär. Dëse Malteser wär gebass ginn; de Mann, deen dat gesinn hätt, wär awer net dohi komm. Si hätt probéiert, säin Hond ewechzehuelen, dee si dunn um lénken Handgelenk gebass hätt. Wouropshin de Mann gesot hätt, si sollt säin Hond lassloossen, deen awer op en Neits un hire gaange wär. Nom Virfall wär si fir d'éischt mam eegenen Hond bei e Veterinär an dono selwer an d'Spidol gaangen; den Déierendokter hätt direkt gewosst, wien de Mann wär, an hätt hir seng Adress ginn.



D'Fra goung dono bei d'Police Plainte maachen; déi hätt dem Mann dunn ugeruff. Si selwer géif net méi an dee Park goen, huet d'Fra erkläert, déi um Enn gefrot huet, dass de Mann hir Rechnungen iwwerhuelen an hir doriwwereraus 300 € moralesche Schuedenersatz bezuele sollt.

Säin Hond, deen him deemools fortgelaf wär, hätt nach ni ee gebass, an et wär seng 1. Affär an deem Sënn, huet de Beschëllegte gemengt, fir deen et och net normal ass, dass de Mupp en anere gebass huet. D'Affer hätt just eng Schréips um Aarm gehat, sou de wéineg asiichtege Mann, deen awer zouginn huet, fir den Tëschefall responsabel ze sinn. Den Jack Russell wär him nëmmen zweemol fortgelaf, huet de Mann nach betount: „An en huet zweemol ee gebass!“, war d'Replik vum President vum Geriicht dorop.



D'Uerteel gëtt de 7. Mäerz gesprach.