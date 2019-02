© RTL-Archiv

Bilan GSP: De Reportage vum Frank Elsen.



Eng 230 Mol ass de GSP zejoert intervenéiert. Eng ronn 800 Stonnen u Betreiung sinn zesummekomm, wat ongeféier ronn 5 Aarbechtsméint entsprécht. Alleng 139 Mol gouf de Groupe de support 2018 iwwert den 112 geruff, 69 Mol iwwert d'Police an 33 Mol war et de Samu-Dokter, deen de GSP em Hëllef geruff huet.

An deene meeschte Fäll waren et 2 Membere vum Groupe de support psychologique, déi an der Moyenne tëscht 3 a 4 Stonnen am Asaz waren, fir Betraffener ze betreien. Eng Kéier waren esouguer 12 Leit vum GSP mateneen am Asaz. Am Januar 2018 goufen déi meeschten Asätz gezielt. 28 waren et der deemools.



D'Isabelle Faber vum CDGIS erkläert: "Déi Leit si schonn ausgebilt an trotzdeem: all Asaz ass anescht, all Asaz ass schwiereg an déi Leit musse sech adaptéieren, un déi Situatioun, déi se do begéinen. Dat ass natierlech ganz eprouvant an dofir hu mer och selwer Supervisiounen e puer mol d'Joer an déi sinn och obligatoresch a wann eis Memberen net do drun Deel huelen, dann däerfen se och net méi an den Asaz."

D'lescht Joer ass de GSP eng 30 mol wéinst déidleche Verkéiersaccidenter a 12 mol a Schoulen intervenéiert. Am Verglach zu anere Wochendeeg, gouf et besonnesch dënschdes a mëttwochs méi Kriseninterventiounen. Dat virun allem moies tëscht 10 an 11 Auer.



D'Aarbecht vum Groupe de support psychologique besteet ënnert anerem aus der Betreiung vu Blesséierten oder Zeie vun Accidenter, grad ewéi der Betreiung vu Betraffenen no engem déidleche Verkéiersaccident, engem Suicide oder engem Gewaltverbriechen. Op Demande intervenéiert de GSP och an Entreprisen an a Betriber, z.B. wann e Mataarbechter plëtzlech verstuerwen ass.



No besonnesch schwéieren Asätz steet de GSP och den Asazekippe vum CGDIS fir Eenzelgespréicher oder Stressmanagement ze Verfügung.



De GSP besteet aktuell aus enge 50 Benevoller. Fir beim GSP ze hëllefen, mussen d'Leit awer eng Formatioun vu méi ewéi 120 Stonne maachen. Och an Zukunft géife weider Leit gesicht ginn. All 2 Joer gëtt dofir en Opruff gemaach.



De Groupe de support psychologique ass dann och an den nationale Suizidpreventiounsplang matagebonnen.