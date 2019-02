Wat hëlleft am beschte géint d'Gripp? (13.02.2019) En Hals, dee kraazt, d’Nues, déi leeft oder verstoppt ass, ewéi och Houscht gehéieren zu de Symptomer, wann ee sech erkaalt huet.

Mussen et Medikamenter sinn oder ginn et och natierlech Hëllefen, dass ee sech besser fillt? Wéi wierken Ingwer, Kurkuma, Zitroun, Hunneg, frësch Kraider ewéi Thymian a Salbei bei enger Erkältung? D’Generalistin Dr. Monique Aubart-Schuller huet eis Froen zu dem Thema beäntwert.

Wat kann een iwwert d’Wierkung vun natierleche Mëttel, respektiv Liewensmëttel bei enger Erkältung soen?

"De Kierper eliminéiert de Virus vum selwen, ob een eppes hëlt oder näischt hëlt. Eng grouss Differenz tëscht de Medikamenter an den natierleche Mëttel, en terme vun der Dauer vun der Infektioun, gëtt et keng. Well de Kierper de Virus eleng eliminéiere kann, soll een en dobäi ënnerstëtzen an do kënnen déi natierlech Moyenen effektiv hëllefen. Eng Behandlung vun enger Erkältung an enger Gripp ass ëmmer eng symptomatesch Behandlung. Et ass en Traitement vu Confort. Beim Kurkuma an Ingwer, déi ganz an der Moud sinn, ass an der Naturmedezin beschriwwen, dass se entzündungshemmend Wierkungen hunn. D’Zitroun huet vill Vitamin C, deen dem Immunsystem hëlleft, besser mam Virus eens ze ginn. Den Hunneg soll bësse géint den Houscht wierken."

Ginn et bei den natierleche Mëttel wëssenschaftlech Etüden?

“Déi eenzeg Etüden, déi ech fonnt hunn op wëssenschaftlecher Basis waren iwwert d’Wierkung vun Hunneg beim Houscht. Wou se verglach hunn, Kanner, déi Hunneg kréien a Kanner, déi keen Hunneg kréien, wéi ass den Outcome op den Houscht iwwert d’Nuecht. Et war keng grouss Differenz, mee et huet awer e bësse gehollef géint den Houscht.

Bei all deenen anere planzleche Saache muss een e bësse virsiichteg sinn, wann een um Internet siche geet, well do fënnt ee vun A bis Z e bëssen alles. Dem Kurkuma, wann ech deem seng Wierkungen nach emol nokucke ginn, deen huet vu bis immens vill Wierkungen. Et ass ëmmer d’Fro, wann am Labo eppes nogewisen ass vu Wierkungen, dann heescht dat nach laang net, dass et am mënschleche Kierper d’selwecht ass. Et gëtt wuel fir verschidde Planzen e bësselchen Etüden, et ass d’Fro, wéi valabel sinn d’Etüden, wéi ass den Design vun der Etüd gemaach ginn, op wéi vill Leit ass getest ginn a wat kann een dann aus den Etüde schléissen herno."

Wat brénge mir déi natierlech Mëttel, wann ech se huelen, wann ech erkaalt sinn?

"En General, wann der erkaalt sidd, sollt der äre Kierper e bësse schounen a gutt hydratéieren an natierlech wann der Ingwertéi an Zitrounentéi drénkt, hutt der e gudden Apport vu Flëssegkeet an dat hëlleft dem Kierper, fir e bësse besser eens ze ginn domadder. Et soll ee sech kierperlech och schounen, wann een erkaalt ass. Dat si Saachen, déi ënnerstëtzen a bekämpfen e bësselchen d’Symptomer, ouni dass d’Zäitdauer vun der Erkrankung elo groussaarteg kéint geännert ginn.”

Kann een dann iergendeppes falsch maachen, wann een natierlech Mëttel hëlt?

"Jo also et muss een oppassen, wann een aner Medikamenter hëlt, déi kéinte mol Interaktiounen hunn, besonnesch mat Zitrusfriichten. Dat, wat am beschten dovunner beschriwwen ass, ass d’Pampelmousse, déi ganz vill mat aner Medikamenter interagéiert, dat heescht deenen hir Wierkung kéint méi staark oder méi schwaach maachen. Do muss ee schonn e bëssen oppassen. A wann ee Problemer mam Mo huet oder et hëlt ee bluttverdënnend Mëttel, sinn Zitrusfriichten och net déi Beschten, besonnesch a grousser Konzentratioun."