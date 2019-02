Si gouf nämlech e Mëttwoch am Nomëtte fräigesprach, nodeems si zejoert nach zwee Joer Prisong mat Sursis an eng Geldstrof vun 2.000 Euro kritt hat. Hir war virgehäit ginn, tëscht 2013 an 2015 virun allem mat de Kreditkaarte vun engem eelere Mann ëmmer nees Suen opgehuewen ze hunn.

De Fräisproch, deen nieft dem Affekot vun der Fra am zweete Prozess och de Vertrieder vum Parquet général gefrot hat, bréngt och mat sech, dass un d'Partie-civille kee Schuedenersatz méi ze bezuelen ass.



An 1. Instanz haten déi ëmmerhin nach ronn 36.000 € zougesprach kritt. De Me Clemes, Affekot vun der Fra, sot sech nom Uerteelssproch dann och zefridden. A sengen Ae war den Dossier an 1. Instanz net instruéiert ginn.



Seng Cliente wär nämlech och an dëser Affär en Affer gewiescht.