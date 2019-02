Den neien an ale Chamberspresident am Portrait (13.02.2019) "Éischte Bierger vu Lëtzebuerg" - esou kann de Fernand Etgen sech zanter Dezember 2018 nennen.

No de Walen huet de fréiere Landwirtschaftsminister nämlech de Mars Di Bartolomeo als Chamberpresident ofgeléist. Deen ass elo erëm Deputéierten. Mee wéi fannen déi zwee Politiker sech an hirer neier Roll zurecht? A wat huet sech fir si geännert? D’Vidosava Kuzmic huet si een Dag laang begleet.

Dem Fernand Etgen säin Dag fänkt fréi un. Normalerweis ass hie scho viru 6.30 Auer aus dem Haus, ënnerwee fir an d’Chamber. An da geet et drëms, fir d’éischt all Bréiwer ze liesen, Question-parlementairen ze iwwerpréiwen an aner Dokumenter ze ënnerschreiwen. Zu engem typeschen Dag gehéieren awer och Virbereedungen op wichteg Reuniounen, Chamber-Seancen a Visitten. Stresseg wier dat Ganzt awer net, fënnt de Chamberspresident Fernand Etgen. Den Zäitopwand wier just immens grouss an dat mierke mir och deen Dag, wou mir hie begleeden. Ee Rendez-vous jot deen aneren: eng Entrevue mam rumäneschen Ambassadeur, eng Visitt vum Atelier Tricentenaire, Briefingen, en Treffe mam Zentrum fir politesch Bildung, eng Reunioun vum Büro vun der Chamber.

Chamberpresident ze sinn, ass just eng vu villen Etappen, déi de Fernand Etgen a senger politescher Carrière duerchlaf huet. Hie war scho Conseiller, Schäffen, Buergermeeschter, Deputéierten a Minister. An allkéiers hätte sech Famill a Frënn mat gefreet, wann hien d’Méiglechkeet krut, een neien Challenge unzegoen. Dobäi war säi gréissten Dram, wéi hie kleng war, eigentlech den Tour de France ze gewannen, erzielt de Fernand Etgen. Dass him dat net gelongen ass, wier awer net schlëmm – fir Politik hätt hie sech och schonn ëmmer interesséiert.

Politik ass och dem Mars Di Bartolomeo seng Passioun. 5 Joer laang war hie Chamberpresident, do virdrunner 10 Joer laang Minister. An elo erëm Deputéierten – wat u sech méi senger Natur géing entspriechen, wéi den Arbitter an der Chamber ze spillen, erzielt de Mars Di Bartolomeo. Hie wier awer houfreg op dat, wat hien an de leschte 5 Joer als éischte Bierger vu Lëtzebuerg konnt erreechen, eng Zäit, déi immens spannend war.

Ma d’Politik ass net seng eenzeg Passioun. Wann e kann, verbréngt de Mars Di Bartolomeo seng Zäit gären an der Kichen – eppes, wat hie vun doheem matkritt hätt. Am Gaart schaffen, Vëlofueren oder schwammen, sinn nach aner Hobbyen. Mee wie mengt, hien hätt elo méi Fräizäit wéi nach viru puer Méint, deen iert sech. Als Deputéierten ass de Mars Di Bartolomeo an enger ganzer Rei Kommissiounen aktiv. Do dernieft géing en och u villen anere Projete schaffen. Säi Büro huet de Mars Di Bartolomeo zwar net méi an der Chamber, mä direkt vis-à-vis, mat Bléck op seng al Aarbechtsplaz.