16 Joer Prisong, 4 dovu mat Sursis: Zu där Strof gouf e Mëttwoch am Nomëtten op der Cour d'appel e Mann veruerteelt, deen am Ufank wéinst versichtem Mord de Prozess gemaach kritt hat. Déi zweet Riichter hu géint hien um Enn zwee versichten Doutschléi zréckbehalen.



Et war dem Mann virgehäit ginn, am Juli 2017 op der Kockelscheier versicht ze hunn, eng Fra mat engem Messer ëmzebréngen. Op d'mannst 3 Stéch hat si hannen an den Hals kritt. Donieft soll de Mann nach probéiert hunn, seng Stéifschwëster ëmzebréngen. Där war hie mam Messer nogelaf.



Déi 1. Riichter haten an deem Virfall kee versichten Doutschlag gesinn; d'Appelriichter hunn dat awer sou ageschat.