Obschonn d'Unzuel vun Awunner a Frontalieren an der Stad klëmmt, konnt d'Loftqualitéit déi lescht Joren net just stabiliséiert mee souguer verbessert ginn.

Loftverschmotzung/Reportage Claudia Kollwelter



Dat huet den Ëmwelt-Beoptraagte vun der Stad Lëtzebuerg Pierre Schmitt de Mëttwoch de Moien um City Breakfast ënnerstrach. Ma nach wier awer Sputt no uewen.

Den Auto a Busverkéier spillt a Punkto Loftverschmotzung natierlech eng zentral Roll. Eng pertinent Miessstatioun ass déi op der Achs tëscht dem Boulevard Royal an der Avenue de la Liberté - ma och do ginn d'Stéckoxiden zanter 10 Joer erof. Eng weider Entlaaschtung wäert den Tram bréngen an nei Elektro-Busser. 90 Prozent vun de städtesche Busser sollen an den nächsten 10 Joer Elektro-Gefierer sinn. Dem Ëmwelt-Beoptraagte Pierre Schmitt no misst och a Punkto Auto eppes geschéien, datt och op europäeschem Niveau d'Emissiounswäerter vun der Industrie agehale ginn. Dat ass en Element, op dat een am Kader vum Aktiounsplang gezielt hunn, esou de Pierre Schmit.

De Chiffer vun den Autoen a Busser, déi iwwert de Boulevard Royal fueren, géing konstant erofgoen, seet de Stater Schäffen Patrick Goldschmidt. Virun 2 Joer sinn nach iwwer 18.000 Autoen an engem Dag gezielt ginn. Zejoert waren et der 2.000 manner.

"Dovu waren iwwer 3.000 Busser. Wa mir et do fäerdegbréngen, datt just nach déi Busser do duerchfueren, wou Leit dra sëtzen a puer 100 oder souguer 1.000 Busser manner do zirkuléieren, dann hätt dat direkt e positiven Impakt.", betount de Patrick Goldschmidt.

Wichteg wier et awer och, d'Leit selwer ze sensibiliséieren an dat soll zum Beispill an Zukunft mat Panneauen uechtert d'Stad geschéien.

"Op verschiddene strategesche Plazen d'Loftqualitéit an aner Wäerter affichéieren an dat op eng pedagogesch Manéier, fir datt d'Leit et verstinn. Se kënnen dann Alternativen ugebuede kréien: wann d'Ozonwäerter héich sinn oder d'Stéckoxiden net gutt sinn, datt se zum Beispill op de Bus oder Vëlo ëmklamme kënnen."

D'Leit solle sech domat bewosst ginn, datt si mat responsabel sinn an och jiddereen eppes maache kann, fir d'Loftqualitéit ze verbesseren.