Zefridde Gesiichter e Mëttwoch de Moie bei der Brasserie Nationale, déi hir Chiffere vun zejoert presentéiert huet.

Si huet am ganzen eng 155.000 Hektoliter Béier gebraut, dat ass am Verglach mam Joer virdrun e Plus vun iwwer 700.000 Liter, oder anescht gerechent e Plus vu bal 3 Milliounen Humpen.



Dat méi duuschteregt Joer ass natierlech och an der Keess ze spieren, den Ëmsaz louch bei 10,7 Milliounen Euro, dat si 4 Prozent méi an d'Resultat virun Zënse, Steieren an Ofschreiwungen ass ëm 2,5 Prozent geklommen, op 4 Milliounen Euro.

Dréche Chifferen, fir ze soen: zu Lëtzebuerg gëtt nach ëmmer gäre Béier gedronk.





Zuele Brasserie Nationale / Reportage Dany Rasqué