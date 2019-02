Schonn 3 Joerzéngte laang gläicht de Site éischter enger Decharge wéi engem Wunnquartier: d'Cité Syrdall zu Wecker.An de 70er-Jore war e Quartier fir Studente geplangt, doraus gouf näischt, d'Wunnengen goufe gebaut, Studenten sinn ni komm.21 vun den 39 Haiser sollen ofgerappt ginn; en Charge ass de Fonds d'assainissement de la Cité Syrdall.Dësem Fong gehéiere bis ewell 80% vun de knapp 6 Hektar - dëst sinn 200 vun 220 Wunn-Unitéiten. De Fong huet misste mat engen 120 verschiddene Proprietäre verhandelen, fir d'Parzellen ze kafen. Mat 6 Proprietäre lafen d'Gespréicher fir d'Vente nach. Dat präziséiert d'Logementsministesch Sam Tanson op eng parlamentaresch Fro vum DP-Deputéierte Gilles Baum.D'Terrainen, déi kaaft goufen, ginn am Laf vun dësem Joer amenagéiert an d'Wunnengen ofgerappt, sou datt hei nei Projete kënne gebaut ginn. En entspriechende PAP ass an der Maach.D'Cité Syrdall ass och ëmmer nees e Sujet am Biwer Gemengerot - et geet da meeschtens ëm Rechnunge fir Waasser a Poubellen, déi net bezuelt gi sinn.