Grupp Hôpitaux Robert Schuman baue Geriatrie weider aus (13.02.2019) Mat enger Bevëlkerung, déi ëmmer méi al gëtt, musse sech d'Spideeler op déi spezifesch Besoine vun eelere Patienten astellen.

Dofir huet de Grupp Hôpitaux Robert Schuman seng Geriatrie weider ausgebaut. Dee wichtegste Facteur fir eng Geriatrie wier dat richtegt Personal. Dofir goufen zousätzlech Leit agestallt, sou dass elo eng Ekipp vun 11 Dokteren, 132 Infirmieren, 16 Kinéen, 12 Ergotherapeuten a 16 weider Spezialiste fir d'Geriatrie schafft.





Dat iewescht Zil vun der Ekipp ass, de Patient erëm a säi gewinnten Ëmfeld zeréck ze bréngen, wat grad bei Demenzkrankheeten net evident ass, well dës d'Ëmfeld vum Patient deels extrem belaaschten.

An der Geriatrie vum Grupp Robert Schuman ginn et 120 Better, déi den Ament awer nach op d'Sitte Kierchbierg a Sainte-Marie zu Esch verdeelt sinn. D'Better vun Esch sollen awer an e puer Joer och op de Kierchbierg kommen, woufir e ganzen Deel un d'Klinik soll bäigebaut ginn.

Beim Plange vun dëser Extensioun denken déi Responsabel awer och iwwert eng weider Vergréisserung no. Well déi 120 Better decke just déi aktuell Demande a ginn deels hannen a vir schonn net méi duer, esou nach den Dr Claude Schummer.