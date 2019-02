Verkaf zu Lëtzebuerg klëmmt - E Paradäis, fir ze tanken (13.02.2019) Par Rapport zum Ausland gëtt et ëmmer méi attraktiv, zu Lëtzebuerg ze tanken, dat weisen d'Zuelen.

D'Regierung wëll géigesteieren, fir d’Klimaziler ze erreechen. D'Tanken zu Lëtzebuerg gëtt méi deier, dat huet d‘Regierung scho méi wéi eng Kéier annoncéiert. A klenge Schrëtt soll gekuckt ginn, wéi een Impakt eng Hausse op de Pëtrolsproduiten op de Verkaf huet.



Aus enger Äntwert op eng parlamentaresch Fro vun den Deputéierte Mars di Bartolomeo a Georges Engel geet ervir, datt an de leschte Joren d'Differenz, zu deem wat een am Ausland bezilt, ëmmer méi grouss gëtt an hei am Land ëmmer méi Verkaf gëtt.



Haut huet ee fir knapp 42 Liter ronn 50 Euro op der Tankstell bezuelt, de gläichen Tank géif an der Belsch 57, an Däitschland 60,5 an a Frankräich 63,5 Euro kaschten. Géif de Bensin 1 bis 3 Cent méi deier ginn, géif den Tank zu Lëtzebuerg nach ëmmer wesentlech manner Kaschten. Fir de Mouvement Écologique géif eng Hausse vun e puer Cent net vill bréngen, well d'Differenz weiderhin enorm géif bleiwen.