De Sportsproff krut en Dënschdeg um Verwaltungsgeriicht Recht. Et goung ëm Adaptatioune vun der Proffen-Tâche.

© AFP

Am juristesche Sträit tëscht dem Educatiounsministère a Lycéesproffen ëm verschidden Adaptatioune vun der Proffen-Tâche huet d'Verwaltungsgeriicht engem Sportsproff en Dënschdeg Recht ginn.Der Cour administrative no sinn nämlech zwee Artikele vum entspriechende groussherzogleche Reglement vu September 2016 net konform zu engem Artikel vum Gesetz vun 1980 iwwert d'Besoinen u Léierpersonal a Lycéeën an zu engem Artikel vun der Verfassung, soudass dës Artikele vum Règlement grand-ducal ze annuléiere wären.De Recours vum Sportsproff wär dofir als fondéiert unzegesinn, sou déi zweet Riichter vum Verwaltungsgeriicht.