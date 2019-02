Den OGBL huet e Mëttwoch an engem Communiqué op rezent Aussoe vum François Bausch iwwert de Bau-Secteur reagéiert.

Et wär inakzeptabel, datt den zoustännege Minister ëmmer nees d'Konzept vum Congé collectif géif a Fro stellen. Dat wär nämlech d'Resultat vu Kollektiv-Vertragsverhandlungen tëscht dem Patronat an de Gewerkschaften. D'Salariéen am Bau géifen haut scho flexibel schaffen. Dofir fuerdert den OGBL, datt de Staat amplaz d'Rechter vun de Salariéen unzegräifen, raisonnabel Delaie fir d'Realisatioun vu senge Projete géif festleeën.