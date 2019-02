Gi Scheedunge mam neie Gesetz méi einfach? (13.02.2019) Dat war de Sujet um politesche Mëttwoch mat als Invitéeën der Familljeriichterin Alexandra Huberty an der Affekotin Deidre Du Bois beim Maryse Lanners.

Scheedungen: Thema um Radio virun der Emissioun



Dat neit Scheedungsgesetz ass elo 3 an en hallwe Mount a Kraaft. Fir béid Invitéeën – d'Riichterin an d'Affekotin – ass et eendeiteg eng Verbesserung. Scheedungen, wou béid Partner sech an allem eens sinn, daueren elo 2 Méint, iwwerdeems et der virdru 6 bis 8 waren.Jiddereen, ob se streiden oder net, bestuet waren oder net, huet mam neie Gesetz d'Autortité parentale – si ass also conjointe. Dat heescht, datt d'Decisiounen iwwert d'Kand, wou et an d'Schoul geet zum Beispill, musse gemeinsam geholl ginn.Bis elo hätt ee sech virgestallt, datt wann ee bis getrennt ass, datt een da komplett getrennt wier. D'Kanner géifen zwar nach mat hirem Petzi vun deem enge bei deen aneren eriwwer wiesselen, ma bis op e Virement all Mount hätt een näischt méi mateneen ze dinn. Déi Zäit, esou d'Familljeriichterin Alexandra Huberty, wier elo mam neie Gesetz eriwwer. "Lo mussen d'Leit léieren, datt se Eltere bleiwen."Leit, déi virum Gesetz scho gescheet oder getrennt waren, hunn déi Autorité parentale conjointe iwwregens automatesch kritt, schon am Juli wär dat gewiescht, housch et an der Emissioun.Wann Elteren och bei der Autorité parentale conjointe gläichberechtegt sinn, bleift et awer esou, datt d'Kanner meeschtens bei der Mamm wunnen. De Wiesselmodell, also datt d'Kanner ofwiesselnd bei deem engem an deem aneren Elterendeel sinn, och zur Norm maachen, dat gouf ganz kritesch gesinn.Wann een dat einfach esou zum Prinzip géif maachen, da géif een de Kanner net hëllefen, esou d'Angscht vun der Affekotin Deidre DuBois, well d'Wuel vun de Kanner misst Prioritéit hunn an och d'Prioritéit vun den Eltere sinn. Et géif een awer feststellen, datt besonnesch bei jonke Koppele mat klenge Kanner eng gewëssen Oppenheet fir de Wiesselmodell wier, net onbedéngt eng Woch - eng Woch, ma vill géifen, och well se allebéid géife schaffen, ganz natierlech op de Wee vum Wiessel goen, wat bei eelere Koppele mat méi grousse Kanner net onbedéngt de Fall wier.Bedauert huet d'Deidre DuBois, datt et keng Tabell gëtt, déi festleet, wat als Alimenter muss bezuelt ginn; do ass et de Riichter, deen déi Zomm festleet.D'Gesetz wär positiv fir Fraen, déi doheem bliwwe wären, fir op d'Kanner opzepassen, sot d'Alexandra Huberty, besser wéi dat virdrun, awer konkret, wat d'Fraen eventuell zegutt hätten, do wär et ze fréi, dat ze soen.