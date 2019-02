2 Joer nom Zuchaccident vu Beetebuerg/Zoufftgen fuerdert de Landesverband, dass weiderhin an d'Sécherheets am Schinnennetz investéiert gëtt.

Viru genee 2 Joer koum et op der Zuchstreck tëscht Beetebuerg an Zoufftgen zu engem déidlechen Accident, wéi e franséischen Gidderzuch an e Lëtzebuerger Persounenzuch kollidéiert waren.

E Maschinist vun den CFL war deemools ëmkomm.

Och 2 Joer dono géif et nach oppe Froen ginn, schreift de Landesverband an engem Communiqué. Et erwaart ee vum Parquet, an de Responsabelen bei den CFL, eng komplett Opklärung an et misst alles gemaach ginn, dass esou en trageschen Tëschefall net méi géif virkommen.

Et wier zanterhier scho vill an d’Sécherheet vum nationale Schinnennetz investéiert ginn, an de Landesverband fuerdert d’CFL och op, och weiderhin a Saache Sécherheet keng Kompromësser ze maachen.

Déi juristesch Enquête ronderëm d’Accident ass iwwerdeems sou gutt wéi ofgeschloss. De leschte Rapport vun engem Schwäizer Expert goung d’lescht Woch un den zoustännegen Untersuchungsriichter. Un dësem ass et elo ze decidéiere wéi et weidergeet, also op Leit ugekloot ginn, respektiv op d’Affär classéiert gëtt.







PDF: Pressecommuniqué vum Landesverband