© Olidom Multimédia

E Machinist war deemools ëm d'Liewe komm, zwou weider Persoune goufe verwonnt. Zwee Joer dono sinn nach vill Froen net beäntwert, schreift de Landesverband an engem Communiqué; zwee Joer fir d'Enquête missten awer duergoen, fir déi genee Ursaache vum Accident ze kennen.



D'CFL sollte keng Kompromësser maachen a Saache Sécherheet a weider doran, an d'Formatioun an an d'Weiderbildung vum Personal investéieren, sou d'FNCTTFEL.