Bei der Explosioun um Donneschdeg de Moie géint 10.30 Auer am Munitiounsdepot vun der Arméi um Waldhaff ginn et 2 Doudeger an 2 Blesséierter.

© Olidom Multimedia

Ee Blesséierte schwieft den Ament nach a Liewensgefor.



Communiqué du parquet de Luxembourg suite à une explosion au camp militaire à Waldhof (14.02.2019)

Vers 10h30 ce matin une explosion a eu lieu dans un hangar du camp militaire à Waldhof. A ce moment quatre personnes se trouvaient l’intérieur du hangar et étaient en train de manipuler un obus d’artillerie. Suite à l’explosion deux personnes sont décédées. Deux autres personnes ont dû être hospitalisées. L’une d’entre elles se trouve dans un état critique.

Deux magistrats du parquet de Luxembourg sont sur place pour mener l’enquête.





Den Nico Graf vun der Plaz vun der Explosioun um 12 Auer



Eis Journaliste ginn den Ament net op de Site zougelooss.

© Olidom Multimedia © Pierre Weimerskirch/RTL © Olidom Multimedia © Olidom Multimedia © Olidom Multimedia « ZréckWeider »

Aenzeien no gouf et eng hefteg Explosioun, déi op Kilometeren ze héiere war.D'Visitt vum Arméiminister François Bausch an der Spëtzt vun der Arméi op der Militärbasis Melsbroek an der Belsch gouf ofgebrach. Si sollten d'Lëtzebuerger A400M-Piloten begéinen.

Déidlechen Tëschefall, de 6. November 2012

An deem Depot hat et schonn am November 2012 ee schroen Tëschefall ginn.

Een Zaldot war op der Garde déidlech vun enger Kugel an de Bauch getraff ginn, well d’Sécherheet-Dispositiounen net respektéiert gi waren.