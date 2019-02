© AFP Archivbild

Lëtzebuerg huet grad am Beräich vun der Aviatioun e wirtschaftlechen Interêt, dass net all Bezéiunge vun haut op muer gekappt ginn. Ëmmerhin ass Groussbritannien eng wichteg Destinatioun fir déi Lëtzebuerger Cargolux.



Op EU-Niveau gëtt den Ament e Plang ausgeschafft, wat konkret geschitt, sollt et um Enn zu engem Brexit ouni Accord kommen. An iwwert dee Plang goufen en Donneschdeg de Moien d'Deputéiert vun de Chamberskommissioune fir europäesch Affären an Transport informéiert.