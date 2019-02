© RTL Télé Lëtzebuerg

No den Entloossunge bei der Aleba koum un d'Donneschdeg d'Nouvelle, datt déi laangjäreg Responsabel fir Soziales bei der Aleba gekënnegt huet, an zwar wéinst faute grave vum Patron.D'Aleba ass déi stäerkst Gewerkschaft am Banken- an Assurancësecteur, zejoert huet se houfreg 100 Joer gefeiert, ma elo, kuerz virun de Sozialwalen, mécht se negativ Schlagzeilen. Am Januar ass de President Roberto Scolati zeréckgetrueden. Ma virdru schonn a wéi et schéngt onofhängeg dovunner kruten 2 Mataarbechter ëm Chrëschtdag gekënnegt an déi waren en Donneschdeg virum Aarbechtsgeriicht, fir sech dogéint ze wieren.Dem Affekot Jean-Jacques Schonckert no ass et bei den Entloossungen nëmmen drëms gaangen, fir zwee onbequem Mataarbechter lass ze ginn. Si hätten dem Patron, also der Gesellschaft, de Spigel dohinner gehalen an en drop opmierksam gemaach, datt een net méi weider esou kéint fonctionnéieren.Mee dat ass net alles: No iwwer 20 Joer am Déngscht vun der Aleba huet déi Responsabel fir Soziales elo gekënnegt. Well déi sozial Valeuren net méi esou verdeedegt géife wéi fréier.Staarken Tubak deemno. Vu Säite vun der Aleba gouf op Nofro hin nach emol widderholl, datt déi 2 Mataarbechter, déi um Donneschdeg kloen, géint d'Intressie vun der Gewerkschaft gehandelt hätten. Vun der 3. Persoun, déi en Donneschdeg aus Solidaritéit mat um Geriicht war, awer net wollt gefilmt ginn, gong nach keng Rieds. D'Sëtzung virum Aarbechtsgeriicht gouf op den 28. Februar fixéiert.