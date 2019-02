Trotz enger verstäerkter Präsenz vu Patrullen, an engen 140 geziilte regionale Kontrollen, goufe wärend deene 4 Méint net manner wéi 558 Abréch a bewunnten Haiser oder Wunnengen gezielt. Am Verglach, fir déi selwecht Period am Wanter 2017/18 waren et der gutt 60 manner.

34 Abriecher goufen awer och inflagranti erwëscht, a weider 30 Onéierlecher goufen op Grond vun enger Enquête ermëttelt a festgeholl.