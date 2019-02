(de g. à dr.) Jean Asselborn et le ministre des Affaires étrangères de l’Etat d’Erythrée, Osman Saleh Mohammed © MAEE

No 20 Joer Konflikt hu sech Eritrea a Ethiopien un een Dësch gesat, fir an der Regioun zesummen ze schaffen. Dëst huet de Jean Asselborn gelueft an hie gesäit hei och eng Méiglechkeet, datt béid Länner dovunner wäerte profitéieren.Ugeschwat huet de Lëtzebuerger Ausseminister awer och d'Situatioun vun de Mënscherechter am Eritrea, nodeem hie bei enger Rezenter Visitt mat Flüchtlingen an engem Camp geschwat hat. Och hei hofft hien, datt een, elo wou nees Gespréicher mat Ethiopien gefouert ginn, och hei Reforme geholl ginn, fir déi Situatioun ze verbesseren.D'EU wier bereet, d'Land beim Schafe vun Aarbechtsplazen, wéi och beim Bau vu Stroossen, fir Erithrea mat Ethiopien ze verbannen. Weider wéilt een och Hëllefen, fir d'Relatioune vum Eritrea mat dem Sudan, dem Südsudan an dem Somalia ze verbesseren.

Offiziellt Schreiwes

Communiqué par: ministère des Affaires étrangères et européennes

Sur invitation du ministre des Affaires étrangères de l'Etat d'Erythrée, Osman Saleh Mohammed, le ministre des Affaires étrangères et européennes, ministre de l'Immigration et de l'Asile, Jean Asselborn, a effectué une visite de travail à Asmara le 14 février 2019.



Jean Asselborn a été reçu par son homologue, Osman Saleh Mohammed, au Ministère des Affaires étrangères et s'est entretenu avec le Conseiller spécial du Président, Yemane Gebreab. Il a également eu un échange de vues avec les Ambassadeurs de l'Union européenne accrédités sur place.



Le chef de la diplomatie luxembourgeoise a félicité les autorités érythréennes pour la réconciliation historique avec l'Ethiopie, qui, en plus d'être mutuellement bénéfique pour les deux pays après 20 années de conflit, favorise une dynamique positive pour l'ensemble de la région de la Corne de l'Afrique.



Les entretiens ont permis d'aborder en profondeur les défis qu'il reste à surmonter pour consolider la paix et cimenter le rapprochement entre l'Erythrée et l'Ethiopie. Dans ce contexte, Jean Asselborn a salué l'accord trouvé sur le litige frontalier ainsi que le rétablissement des lignes aériennes directes, la reprise du commerce transfrontalier et l'ouverture des points de passage à la frontière. Il a de même encouragé les autorités érythréennes à saisir l'occasion pour se réengager au sein de la communauté internationale et des instances multilatérales régionales.

Relatant sa récente visite du camp de réfugiés de Hitsats, dans la région éthiopienne frontalière avec l'Erythrée (Etat régional du Tigré), ainsi que ses échanges de vive voix avec des réfugiés érythréens dans ce camp, Jean Asselborn a évoqué la situation interne en Erythrée, notamment en ce qui concerne la situation des droits de l'homme. Il a fait part de son espoir que la réconciliation avec l'Ethiopie puisse encourager les autorités de l'Erythrée à entamer les nécessaires réformes politiques et économiques.



Le ministre Asselborn a rappelé la disponibilité de l'Union européenne à soutenir la création d'emplois et la réhabilitation des corridors routiers entre les ports érythréens et l'Ethiopie. Il a souligné que le développement économique doit aller de pair avec le renforcement de l'Etat de droit et le respect pour les droits de l'homme.

Les discussions à Asmara ont enfin permis de faire un tour d'horizon des développements régionaux, en abordant notamment les relations de l'Erythrée avec le Soudan, le Soudan du Sud et la Somalie.