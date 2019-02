An der Nordstad steet jo eventuell en ambitiéise Fusiounsprojet an d'Haus. 5 Gemenge denke driwwer no fir zesummen ze goen.

1re rangée (de g. à dr.) José Vaz do Rio, échevin Bettendorf ; René Kanivé, échevin Diekirch ; Pascale Hansen, bourgmestre Bettendorf ; Jean-Paul Schaaf, bourgmestre Ettelbruck ; Taina Bofferding, ministre de l’Intérieur ; André Schmit, bourgmestre Schieren ; Claude Gleis, bourgmestre Erpeldange-sur-Sûre ; Eric Thill, échevin Schieren ; Tessy Kries, échevine Schieren 2e rangée (de g. à dr.) Paul Troes, échevin Bettendorf ; Mireille Cruchten ; Steve Keiser, ministère de l’Intérieur ; Bob Steichen, échevin Ettelbruck ; Romain Pierrard, échevin Erpeldange-sur-Sûre ; Claude Haagen, bourgmestre Diekirch ; Alain Becker ; Laurent Knauf ; Clara Müller ; Frank Goeders, ministère de l’Intérieur. © MINT

En Donneschdeg gouf et an deem Sënn eng Reunioun tëscht de Schäfferéit vun de concernéierte Gemenge an der Inneministesch Taina Bofferding.



D'Ministesch seet, datt de Projet just kéint reusséiere, wann d'Initiative vun de Gemenge selwer kéim. De Ministère kéint als Partner a Beroder agéieren.



An engem Communiqué ass Rieds vun engem konstruktiven Echange. Elo ass et un de Gemenge fir hir Iddien ze developpéieren.



