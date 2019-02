© Frank Elsen / RTL Radio Lëtzebuerg

An der Vergaangenheet gouf et jo ëmmer nees Schwieregkeete mat der Beliichtung an der Unerkennung vun de Bornen. Dës Problemer sinn elo awer geléist, dat sot de Mobilitéitsschäffe vun der Stad Lëtzebuerg, Patrick Goldschmidt, e Freideg de Moien.An Zukunft kéint et awer sinn, datt et nach Problemer mat der elektrescher Assistenz gëtt, déi ausfale kéint. Dat wéinst enger Kaart an der Elektronik, déi elo an all de Vëloe muss gewiesselt ginn, sou de Jerôme Blanchevoye, Directeur adjoint vu JCDecaux Lëtzebuerg.

Fir déi Problemer ze léisen, kéint et awer nach tëscht 6 an 8 Wochen daueren, esou JC Decaux. D’Leit, déi zënter dem Ufank vun der Mise en Service, dat heescht dem November, een Abonnement hunn, kënnen dann och gratis vum Vëlossystem profitéieren, bis de Problem vun der elektronescher Assistenz ebe geléist ass.