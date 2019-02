E Samschdeg ass kuerz no Hallefnuecht zu Wëntger e Bankomat an engem Ubau vum Centre Médicale gesprengt ginn.

© Police

Et ass héije materielle Schued entstanen, de Bankomat ass aus senger Verankerung gerappt ginn an och opgaangen. Wéi vill Suen do eraus geklaut goufen, kann een den Ament awer nach net soen.D'Police enquêtéiert an all d'Informatioune sinn fir den 113.