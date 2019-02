© Police

Zu Bieles hat e Samschdeg e Mann Granate fonnt. Géint 16 Auer Auer krut d'Police een Uruff vun engem Mann, deen an der Zolwer Strooss am Gaang war, en Haus ze raumen. Dobäi huet hien eng Këscht mat Granate fonnt, a se doropshin an de Gaart gestallt.De Service Deminage vun der Police huet d'Granaten ënnersicht an erausfonnt, dass se keng Gefor méi duerstellen, well se keng explosiv Charge méi haten. Doropshi goufen d'Granaten oftransportéiert.An deem Kontext erënnert d'Police nach eng Kéier drun, dass wann ee Munitioun fënnt, een direkt soll den 113 uruffen. Et soll een Munitioun oder soss geféierlech Substanzen net upaken oder transportéieren.