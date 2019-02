Schonn zënter laangem versichen Onéierlecher u Suen ze kommen an dëst op déi verschiddenste Manéieren. An et falen nach ëmmer Leit dorop eran.

© Pixabay

E Begrëff, deen do ëmmer erëm virkënnt, ass dee vun der "Nigeria Connection". D’Bedruchsfäll kommen do an de verschiddenste Beräicher vir. D’Sandra Mélan huet nogefrot wéi eng dat sinn.

Bedruchsmaschen - Deel 1 / De Reportage vum Sandra Mélan



Duerch déi verschiddenst Forme vu Bedruchsfäll huet déi däitsch Police viru laanger Zäit de Begrëff "Nigeria Connection" agefouert. D’Virleefer dovunner war een vun den eelsten Tricken: de Wash-Wash-Trick, deen och hei zu Lëtzebuerg duerchgefouert ginn ass. De Steve Goedert, Commissaire en Chef, Responsabel vum Service Prévention vun der Police an Stad, erkläert eis dee méi genee.



D'Täter halen dem potentiellen Affer eng Enveloppe virun d'Nues, wou si virdrun e klenge Montant, zum Beispill 10 Euro, dra gemaach hunn. Duerch en Oflenkungsmanöver gouf d'Enveloppe getosch an aus dem 10 Euro ginn dann 100 Euro.



Eng Rei Leit hu sech iwwerriede gelooss, datt Ganzt mat enger gréisserer Zomm Suen ze probéieren. Dofir misste si dann awer méi laang waarden, bis si d'Enveloppe géingen opmaachen. No enger Woch, zum Beispill, wéi si an d’Enveloppe gekuckt hunn, war natierlech näischt méi dran.



Déi Onéierlech versichen ëmmer op neie Weeër, Persounen dozou ze kréien, op hir Geschichten eranzefalen. Et geet ee jo méi modern, besonnesch am Online-Beräich an den Handy ass e stännege Begleeder. Do kënnt et dann net méi zu engem physesche Kontakt, mä zu engem virtuellen.



Mir haten am Dezember schonn op eng vun de Bedruchsmasche vun der "Nigeria Connection" méi am Detail beliicht: Romance Scamming. Do entsteet den éischte Kontakt iwwer de Wee vun den Online Flirtportaler. Do gëtt als éischt versicht eng Vertrauensbasis opzebauen, ier da versicht gëtt u Suen ze kommen. Vertraue gëtt och opgebaut beim Virgaukele vun enger falscher Identitéit. Dëst ass eng Zort vu Bedruch, déi net esou heefeg ass.





03/12/2018 Romance Scamming



Den Täter gëtt sech zum Beispill als US-Zaldot aus, deen op enger Auslandsmissioun ass an op der Sich no Kontakter ass. Déi éischt Gespréicher lafen normal of, bis iergendwann deen Asaz am Ausland zur Sprooch kënnt an déi PErsoun dowéinst net op déi eege Sue kéint zeréckgräifen. Ob ee sech dann d'Sue léine kéint, déi een natierlech och zeréckkritt.Et ass evident, datt een déi Suen herno net méi erëm gesäit. Des Bedruchsform huet et och schonn hei zu Lëtzebuerg ginn, präziséiert de Steve Goedert. De Kontakt besteet iwwer Deeg a Wochen. Nodeems d'Vertrauen opgebaut ass, kënnt dann eréischt d'Fro no Suen.Och wann et um Internet schwaarz Schof ginn, besteet awer och do d’Méiglechkeet sech ze informéieren. Dëst kann een natierlech och bei der der Police maachen. Op www.police.lu am Beräich vun der Preventioun, fënnt ee weider Informatiounen.