E Samschdeg ass kuerz no Hallefnuecht zu Wëntger e Bankomat an engem Ubau vum Centre médical gesprengt ginn.

Bankomat Wëntger (16.02.2019)

De Bankomat ass aus senger Verankerung gerappt ginn an och opgaangen.Wéi d'Police elo um Méindeg de Mëtteg matdeelt, gouf den Auto, deen d'Brigange benotzt hunn, e Sonndeg de Moie schonn an engem Feld zu Waardeng an der Belsch, laanscht d'N84 bei Baaschtnech erëmfonnt.Eventuell Zeien, déi den hellgroe Fiat Doblo mat belsche Placken an der Géigend vu Wëntger oder tëscht Wëntger a Wardin gesinn hunn, dat tëscht e Freideg den Owend an e Samschdeg, solle sech w.e.g. bei der Police um 113 mellen.