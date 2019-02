© AFP Archivbild

Um Auto waren d'Standluuchten un an 2 Persounen souzen dran. Bei der Kontroll ass de Beamten e staarke Marihuana-Geroch entgéint komm. Bei der Perquisitioun goufe 66 Gramm Haschisch séchergestallt. Béid Persounen hunn doropshin zouginn Droge consomméiert ze hunn.Och den Auto gouf sécher gestallt. De Chauffer vum Won huet fir eng Blutt- an Urinprouf missen an d'Spidol. Et gouf protokolléiert.