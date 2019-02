Eng Bäckeschdose sou schëtzeg Pilote kréien dee Prozess deemno net fir d'éischt gemaach. Um Méindeg ass d'Serie mat den 3 éischten Ugekloten ugaangen.

Déi héchst Iwwerschreidung, prozentual gesinn, goung dobäi op de Kont vun engem jonke Mann vun 22 Joer. Hie war am Februar 2017 vum Radar zu Märel geblëtzt ginn, an zwar mat 125 amplaz vun den erlaabtene 70.

Hie sot, hie wär sech net bewosst gewiescht, dass d'Vitess op där Plaz limitéiert wär, an hätt geduecht, et wären nach ëmmer 130km an der Stonn erlaabt. „Virum Radar geet et op 90 an dann op 70 erof! Et ass op d'Schëlter opzepassen!“, huet de Riichter him entgéintgehalen. „Dat maachen ech och elo!“, sou de jonke Mann, deen och ewell eng Kéier mat 141km/h an engem Tunnel geblëtzt gouf. Fir de Vertrieder vum Parquet ass d'Infractioun vum Délit de grande vitesse, wéi och an den zwee Fäll dono, net contestéiert. De Beschëllegte wär net op d'Strooss konzentréiert gewiescht; d'Vitesse géif nämlech no an no erofgoen, wat engem net entgoen dierft. Dowéinst sollten eng Geldstrof an e Fuerverbuet vu 6 Méint mat Sursis gesprach ginn.

Dono war et un engem Mann vu 36 Joer, deen am Mäerz zejoert mat 146 amplaz vun 90 tëscht Dippech an Helfent ënnerwee war. Den Ugekloten, deen um Wee op d'Schaff war, sot, et géif keng Excuse fir déi Vitesse ginn, hie géif d'Gesetzer kennen, wär ze séier gefuer a wéilt sech entschëllegen. „Dir musst oppassen: Et ass Ären 3. Virfall an deem Sënn! An hei war Dir net zwee, 3 oder 10km à l'heure ze séier!“, huet de Riichter betount. De Vertrieder vum Parquet huet dann och vu Rebelote geschwat, no Virfäll 2014 an 2015. Et sollten eng ugemoosse Geldstrof an e Fuerverbuet vun engem Joer gesprach ginn, wouvun de Wee op d'Aarbecht ausgeholl wär.

Zu gudder Lescht hat e Mann vun 42 Joer am September 2017 zu Fréiséng 79 amplaz vu 50 um Tacho. Den Taxichauffeur huet erkläert, säi Client hätt him gesot, hie sollt méi séier fueren, wat hien du gemaach hätt. „Wat stéiert, dat ass, dass Dir schonn e puer Condamnatiounen an deem Sënn hutt! Dir musst Iech awer un de Code de la route halen! Dir braucht Äre Permis och, soss musst Der bei d'ADEM!“, huet de Riichter dem Mann an d'Gewësse geried. „Ech wäert probéieren, dat z'änneren!“, war dem Mann séng Äntwert dorop. Wéinst den Antécédenten huet de Vertrieder vum Parquet och hei eng ugemoosse Geldstrof an e Fuerverbuet vun 12 Méint gefrot, mat der Ausnam vum Wee op d'Aarbecht.

D'Uerteeler an dësen Affäre si fir de 5. Mäerz.