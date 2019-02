Wärend der ganzer Period vu Fuesent, dat bis de 17. Mäerz, ass d'Police verstäerkt am Stroosseverkéier ënnerwee. Hei si souwuel preventiv awer och repressiv Aktioune geplangt, fir d'Sécherheet am Trafic ze garantéieren an Accidenter ze'evitéieren. Haaptsächlech soll déi iwwerdriwwe Vitess an alkoholiséiert Fuere bestrooft ginn.Grad ronderëm déi gréisser Fuesmanifestatioune wäerte méi Kontrolle gemaach ginn.

De Communiqué vun der Police

Durant la période de carnaval 2019, la Police prévoit des actions préventives et répressives orientées sur la sécurité routière en vue de prévenir les accidents de la route. Les comportements à risque tels que la conduite sous l'influence d'alcool et les excès de vitesse sont tout particulièrement visés.D'ici jusqu'au 17 mars et dans un souci de sécurité routière, la Police marquera une présence accrue sur les routes et auprès des manifestations carnavalesques et assurera des contrôles routiers pendant et après les principaux événements.À l'occasion des festivités, notamment pendant la nuit, le nombre d'automobilistes sur les routes est plus élevé que d'habitude, l'abus d'alcool est plus fréquent, la fatigue est de la partie, tandis que la jouissance réduit le souci de prudence.L'état des routes est parfois délicat avec un risque de pluie, de neige, de verglas ou de brouillard accru.L'alcool est un produit psychoactif qui agit sur le corps et génère des effets restrictifs sur la vue, le comportement ainsi que sur le temps de réaction. En effet, le niveau d'activité et le goût du risque augmentent dès 0,2 g/l et l'attention, la concentration et la résistance à la fatigue baissent et des troubles neuromusculaires peuvent apparaître dès 0,3 g/l. À partir de 0,5 g/l, altération nette des perceptions sensorielles, diminution de la capacité de réaction, allongement du temps de réaction, troubles de la coordination, rétrécissement du champ visuel…Utilisez les transports publics ou les navettes.Ne buvez pas quand vous conduisez ! Déterminez, dès le début de la soirée, la personne qui prendra le volant. Pour elle, la consommation d'alcool est hors de question.Surveillez votre vitesse ! Elle est la cause première des accidents routiers mortels.Consultez la météo avant de sortir et adaptez votre conduite à l'état des routes.Ne prenez pas le volant quand vous êtes fatigué(e).Concentrez-vous en prenant le volant. Ne vous laissez pas envahir par l'insouciance. Modérez le volume de votre installation Hifi à bord de votre véhicule.Réagissez avec calme et ne soyez pas agressif dans votre style de conduite.Ne doublez jamais en cas de doute.En cas d'une présence policière, veuillez respecter les injonctions des policiers.