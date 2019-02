© AFP

An de Caféen a Restauranten ass et scho verbueden, an iwwert e Verbuet op den Terrasse gouf op d'mannst scho kontrovers diskutéiert. Dass d'Konsuméiere vun Tubak schiedlech ass, gëtt kaum méi ugezweiwelt. A virun allem ass den Tubak an de leschte Jore reegelméisseg méi deier ginn. D'Fëmme schéngt och hei am Land manner populär ginn ze sinn, op den éischten Bléck.

QP Tubak / Reportage Pierre Jans



Well wann een den Zuelen aus dem Finanzministère gleeft, dann ass d'Vente vun den Zigaretten zejoert geklommen. 2017 goufen deemno 2.835.128.725 Zigaretten verkaaft. Zejoert waren et der e bësse méi an zwar 3.001.399.505 Stéck. Eng Hausse vun 5,86 Prozent. An och gemuelenen Tubak goung méi iwwert d'Théik. 3.608 Tonnen am Joer 2017. Zejoert war et eng Hausse vun 2,47 Prozent an deemno 3.697 Tonnen Tubak. Wéi dës Hausse zustane kënnt, ass an der Äntwert aus dem Finanzministère op d'parlamentaresch Fro vum LSAP-Deputéierte Mars Di Bartolomeo net präziséiert. Ma am Gesondheetsministère dierften dës Zuele méi genee analyséiert ginn. Ëmmerhin verfollegt d'Regierung jo offiziell d'Strategie, den Konsum vum Tubak esou niddreg wéi méiglech ze halen.



D'Hausse kéint awer domat ze dinn hunn, dass nach d'Zigaretten an den preparéierten Tubak bei den Noperen méi deier sinn. 2010 huet e Pak mat 20 Zigaretten hei am Land 3,20 Euro kascht. Zejoert louch de Präis fir dee selwechten Pak bei 4,20 Euro, esou d'Zuelen aus dem Ministère. Wéi dee Präis zustane kënnt, ass an der Äntwert vum Finanzministère net erkläert. Allerdéngs gëtt betount, dass d'Vendeure vun dëse Produiten de Präis fixéieren.



Aus den Zuele geet awer däitlech ervir, dass den Tubak zu Lëtzebuerg am Verglach mat den Nopeschlänner iwwert déi lescht 10 Joer zu all Ablack méi bëlleg war. Zejoert huet en 20er Pak an Däitschland 4,53 Euro kascht, an der Belsch 5,50, an a Frankräich 7,60. Also iwwer 3 Euro, respektiv gutt 80 Prozent, méi deier, ewéi am Grand-Duché.



Beim Tubak am Eemer vun engem Kilo. Ass d'Situatioun déi selwecht. De Präis hei zu Lëtzebuerg louch 2010 nach bei 54 Euro. Zejoert huet een net grad duebel esou vill misse bezuelen, fir ee Kilo Tubak. 104 Euro. Ab Däitschland ass den Eemer iwwert d'Jore gekuckt méi bëlleg ginn ewéi an der Belsch, mä mat knapps 111 Euro nach ëmmer méi deier, ewéi hei am Land. A Saachen deieren Tubak ass Frankräich den ongeschloenen Champion. Ee Kilo Tubak huet do zejoert ganzer 273 Euro kascht.



PDF: Déi parlamentaresch Fro am Detail