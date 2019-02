Vill Leit flüchte wärend de Wanterméint an d'Ausland (18.02.2019) Déi meescht Lëtzebuerger Awunner verbréngen hir Vakanz tëscht Januar a Mäerz an enger Stad oder um Mier, fir sech ze erhuelen.

Nëmmen all 10. Resident reest am éischten Trimester vum Joer an d’Bierger. Déi beléiftst Bierg-Destinatioun ass Éisträich. 73% vun de Schnéi-Touriste sinn och sportlech aktiv. Déi meescht Leit, déi an de Wantersport ginn, bleiwen eng Woch a bezuelen dofir an der Moyenne 1.000 Euro op de Kapp.



23% vun de Persounen, déi un der Ëmfro vum Statec deelgeholl hunn, hunn iwwerdeems uginn, tëscht Januar a Mäerz Famill oder Frënn am Ausland ze besichen. Dat haaptsächlech a Frankräich oder Däitschland.