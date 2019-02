Den Tribunal administratif huet nämlech e Recours vum Mann als fondéiert ugesinn an eng implizit Refusdécisioun vum Gemengepapp annulléiert.

Déi Refusdécisioun ergëtt sech fir d'Riichter aus dem Stëllschweige vun iwwer 3 Méint vum Buergermeeschter no der Demande vum Mann, am Dezember 2016, fir eng Baugenemegung. Den Dossier muss och zréckgoe bei de Gemengepapp.



Am Kader vum Projet fir e Bio-Hingerstall vu 6.000 Déieren an der Gemeng Lëntgen hat de Mann am September 2016 vum Ëmweltminister eng Genemegung kritt fir Assainissementsinfrastrukturen; d'Carole Dieschbourg hat am Dezember 2016 och de Bau vun ë.a. dem Stall autoriséiert.



De Mann hat nach deeselwechte Mount de Buergermeeschter gefrot, fir d'Genemegung fir e landwirtschaftlecht Gebai ze kréien. D'Ministesch hirersäits hat am Mee 2017 och gring Luucht gi fir d'Exploitatioun. De Gemengerot hat awer den nämlechte Mount décidéiert, fir déi betraffe Parzelle mat enger Servitude ze beleeën. Dee Volet hat den Tribunal administratif allerdings am Juni annulléiert, wouropshin de Buergermeeschter am Juli 2017 d'Exploitatiounsgenemegung fir e Stall vun iwwer 5.000 Déiere refuséiert hat.



D'Verwaltungsgeriicht hat awer am Oktober och déi Décisioun annulléiert. Am November 2017 hat de Mann du Recours ageluecht géint déi implizit Refusdécisioun vum Lëntgener Buergermeeschter.

Den Tribunal administratif hält a sengem Uerteel fest, d'Argumentatioun vun der Gemeng Lëntgen wär net fondéiert, dass keng Gesetzdispositioun dem Buergermeeschter operleeë géif, fir bannent engem gewëssenen Délai ze décidéieren. Et wär och richteg, dass de Mann d'Rechtméissegkeet vun de Refuse contestéiert, wat d'Erschléissung vum Terrain, d'Sécherheet, d'Hygiène an d'Rou ugeet.



Kee vun de Refusmotiver vun der Gemeng kéint eng Basis fir den Njet sinn, sou déi 1. Riichter, soudass déi implizit Refusdecisioun vum Lëntgener Gemengepapp z'annulléiere wär, déi sech aus séngem Stëllschweige vun iwwer 3 Méint no der Demande vum Mann, am Dezember 2016, fir déi Baugenemegung ergëtt. De Mann hätt awer keng Indemnité de procédure zegutt.