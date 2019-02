Wéi d'lescht Joer, wäert Lëtzebuerg de 19. Februar säin "Overshoot Day" markéieren, deen Dag, wou d'Land theoretesch all d'Ressourcen opgebraucht huet.

Dat schreiwen eis Kollege vum "5minutes", déi beim Global Footprint Network nogefrot hunn, d’Organisatioun, déi de Footprint, also den ekologesche Foussofdrock ausrechent.

Laut där Berechnung ass de Grand-Duché nom Katar dat Land, dat am meeschte Ressource pro Awunner verbraucht. Bei bei geneeër Analys stellt sech eraus, datt Lëtzebuerg net an alle Secteure Ressourcen am Iwwerschoss géing verbrauchen, mä den Ofdrock vu Lëtzebuerg wier haaptsächlech op d’C02-Emissiounen zeréckzeféieren.

Iwwerdeems d’Organisatioun "Global Footprint Network" fir seng Methodologie des Ëfteren kritiséiert gëtt, muss ee feststellen, datt Lëtzebuerg tatsächlech a sämtlechen Statistik virläit, wat d’Zuel vun Autoen, Wäschmaschinnen an aneren importéierte Apparater pro Awunner ugeet. Produiten, déi net just Ressource verbrauchen, wa se benotzt ginn, mä och wa se iwwerhaapt Mol hiergestallt an transportéiert ginn.

Weltwäit gesinn war den "Overshoot Day" d'lescht Joer de 1. August. An de 70er Jore war et nach den 29. Dezember.



