Dat mellt déi belsch "Dernière Heure".



D'Firma war jo an de leschte Joren an der Aktualitéit, wéinst presuméiertem sozialen Dumping. Méi ewéi 1.000 osteuropäesch Chauffeure géingen zwar an der Belsch schaffen, wieren awer net net nom belsche Recht agestallt ginn, esou de Reproche.



No Perquisitioune bei der Transport- a Logistikfirma Jost am Mee 2017 war de Chef vun der Entreprise an der Belsch verhaft an inculpéiert ginn.



Dem Roland Jost gouf ënnert anerem reprochéiert, datt hien de Chef vun enger krimineller Organisatioun wier, datt Mënscherechter net respektéiert goufen an zum Beispill Dokumenter gefälscht goufen.



Och 3 weider Leit vum Grupp goufen an der Belsch verhaft. Iwwer d'Identitéit vun de Persoune war deemools awer net kommunikéiert ginn.



De Patron vun der Logistik-Firma Jost an 2 vu senge Mataarbechter goufen Uganks Juni 2017 aus dem Arrest gelooss. En drëtte gouf scho virdrun am Mee 2017 aus der Untersuchungshaft entlooss.



