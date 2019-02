An der Aler Avenue an der Stad si Policebeamte e Méindeg Zeie vun engem Drogendeal ginn.

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

© RTL Archivbild

Dräi Persoune goufe kontrolléiert.



De Parquet huet eng Ënnersichung via Scanner ordonnéiert an et huet sech eraus gestallt, datt 2 vun den 3 Persounen Drogen ofgeschléckt haten. Déi 3 Verdächteg koume bei den Untersuchungsriichter.